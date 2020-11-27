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Мобильный госпиталь для больных COVID-19 в Донецкой области будет развернут в Славянске Донецкой области на базе областной психиатрической больницы. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (фракция «Слуга народа») Михаил Радуцкий в комментарии Донбасс.Реалии.

«Правительство выделило 118 млн гривен на развертывание трех полевых госпиталей – Киев, Одесса и Донецкая область. Первоначально планировался Краматорск, но потом областная администрация выбрала город Славянск – областную клиническую психиатрическую больницу. Площадь здания – 7000 квадратных метров, она снабжена водо- и теплоснабжением, там есть – главное – достаточное количество электроэнергии. Что сделано на сегодняшний день – по данным исполнительной власти, определен  руководитель госпиталя, это важно; сформирован отряд врачей, немедицинского и среднего медицинского персонала, разработаны поэтажный план, где должно быть расположено, и обработан логистический план – питание, стирка, белье и прочее. Проблема в том, что область не сделала закупку препаратов, средств индивидуальной защиты, питания и оборудования. Но они говорят, что этим занимаются», - рассказал Радуцкий.

Он добавил, что решение об организации госпиталей было принято на совещании у президента 10 октября. Формально, показатели для открытия такого госпиталя еще не достигнуты (в Донецкой области, по данным Минздрава, загруженность коек менее 60%), но он должен быть готов к развертыванию уже сейчас.

«Развертывание ковидних госпиталей является выполнением одного из пунктов постановления Верховной Рады о мерах по противодействию коронавирусной болезни. Эти госпитали должны разворачиваться, когда загруженность коек в регионе превышает 70%», - сказал Радуцкий.

Ранее центральная и областная власти сообщали, что склоняются к организации заведения в Краматорске. Однако из ответа на запрос Радио Свобода оказалось, что исполнительный комитет городского совета Краматорска до сих пор не получал распоряжений относительно расположения мобильного госпиталя.

17 ноября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что правительство дало 118 млн гривен для обустройства мобильных госпиталей в Одессе, Киеве и Краматорске.
ForUm

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