Кабинет министров Украины выделил 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Вчера на внеочередном заседании Кабмина на обустройство мобильных госпиталей выделили 118 млн грн. Они будут обустроены в Киеве, Одессе и Краматорске»,- сказал он на пресс-брифинге.

Такое решение, по его словам, связано со значительным ростом числа больных COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении. Например, только за прошедшие сутки в медицинские учреждения были госпитализированы 1610 человек.