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Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«Учли большинство из предоставленных предложений, исходя из приоритетности расходов, имеющихся возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики. Ключевой аспект - это то, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным к исполнению. В следующем году мы ожидаем рост экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование, оборону и другие отрасли», - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль

По его словам, доходы проекта госбюджета на 2021 предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, а расходы – в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

«Найдена возможность уменьшить дефицит госбюджета по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете этого года дефицит закладывался на уровне 7,5%», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что на 2021 предлагается сбалансированный бюджет, в котором не предвидится увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирование социальной сферы, медицины, предусмотрена поддержка предпринимателям, которые пострадали от пандемии.

«Этот бюджет остается бюджетом возможностей для развития и для промышленности, и для малого и среднего бизнеса», - отметил Шмыгаль.
ForUm

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