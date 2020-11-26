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Мэр  Киева Виталий Кличко презентовал книгу своих избранных цитат «Кто не слышал, тот увидит!»

Презентация состоялась в музее «Klitschko Expo» (Кличко Экспо).

«Наконец-то произошло то, что я давно обещал: я таки издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу откровенно, как человек, умеющий посмеяться, пошутить над собой, который умеет не обижаться на шутки в свой адрес, я не имею в виду так называемые шутки «95 квартала». Мы издали эту книгу в таком интересном формате, смешном, маленьком, удобном, и в нее вошли 14 самых известных моих цитат, с иллюстрациями, вместе с обложкой, это уже 16», - рассказал Кличко.

 

Он отметил, что книга издана небольшим подарочным тиражом, часть которого будет продаваться, а средства пойдут на благотворительность.

При этом мэр не исключил, что книга будет переиздана дополнительным тиражом.
ForUm

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