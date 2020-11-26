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Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша, сообщает пресс-служба Минфина.

Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей - рамки доходов, расходов и дефицита.

Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходах бюджета в 2021 году.

В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что транша Международного валютного фонда для Украины в этом году не будет.
ForUm

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