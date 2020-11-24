Транша Международного валютного фонда для Украины в этом году не будет.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в эфире «Свобода слова» на ICTV, передает УНИАН.

«Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет».

По словам бывшего министра экономики, до конца года Украина может получить заимствования у других структур.

«Это позитивный сигнал рынкам финансовым, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам», – сказал Милованов.

Напомним, МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.