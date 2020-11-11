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Кабинет министров согласовал назначение глав Одесской, Николаевской и Сумской областных государственных администраций.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 11 ноября, передает УНИАН.

Так, Кабмин согласовал назначение:

Гриневецкого Сергея Рафаиловича председателем Одесской ОГА;

Ким Виталия Александровича председателем Николаевской ОГА;

Фомы Василия Васильевича председателем Сумской ОГА.

Напомним, 5 ноября президент уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

 
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