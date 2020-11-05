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Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

Соответствующие указы от 5 ноября размещены на сайте главы государства.

Так, указом №490/2020 президент   уволил Романа Грищенко с должности председателя Сумской областной государственной администрации.

Указом №489/2020 уволен Максима Куцого с должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Указом №488/2020 уволен Виталия Федорива с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, 4 ноября Кабинет Министров согласовал увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.   
ForUm

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