Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ «Южное» Александром Дегтяревым, которая состоится 26 ноября в Днипре. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский искренне соболезнует родным и близким умершего.

Также президент выражает соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина, который погиб от пули вражеского снайпера в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

«Эта неделя принесла очень трагические новости. Вчера из-за осложнений, которые вызвал COVID-19, ушел из жизни генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев. А вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца – 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне сочувствую семьям, которые понесли невосполнимые потери», - отметил Зеленский.