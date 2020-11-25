От пули снайпера на Донбассе о вторник, 24 ноября, погиб 31-летний житель Фастова Минкин Вячеслав Юрьевич, сообщил Фастовский горсовет.

«С глубокой скорбью сообщаем, что в зоне проведения ООС погиб фастовчанин, защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин», - говорится в сообщении.

Минкин был женат, имел сына. В 2019 году был награжден медалью за участие в боях «Светлодарска дуга».

Как сообщал ForUm, 24 ноября, около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Позже он умер в больнице.