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От пули снайпера на Донбассе о вторник, 24 ноября, погиб 31-летний житель Фастова Минкин Вячеслав Юрьевич, сообщил Фастовский горсовет.  

«С глубокой скорбью сообщаем, что в зоне проведения ООС погиб фастовчанин, защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин», - говорится в сообщении.

Минкин был женат, имел сына. В 2019 году был награжден медалью за участие в боях «Светлодарска дуга».

 

Как сообщал ForUm, 24 ноября, около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Позже он умер в больнице.
ForUm

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