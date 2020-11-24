Генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев умер от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ «Южное». Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты», – сказано в сообщении.
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