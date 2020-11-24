Сегодня, 24 ноября, около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил, сообщила пресс-служба 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое.
Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.
«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно проинформировали представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», - сообщили в бригаде.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время