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Сегодня, 24 ноября, около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил, сообщила пресс-служба 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое.

Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.

«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно проинформировали представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», - сообщили в бригаде.
ForUm

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