также в разделеПроисшествия
От коронавируса умер ученый и врач Ивано-Франковской облбольницы 15
Снайпер боевиков ранил украинского военного, он – в тяжелом состоянии 15
В Чернигове бросили в мусорник и избили директора стадиона 13
На Черкасчине между фурами зажало легковушку, погибли женщина и ребенок 22
Вчера оккупанты 4 раза нарушили перемирие 13
В Одесской области на охоте застрелили мужчину 16
В Словакии разбился автобус с украинцами, есть жертвы 27
В Музее Революции достоинства – снова проверка 22
В Конго от COVID-19 умер украинский военный 10
Представители «Опоры» попали в ДТП на Запорожье 9
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов и минировали украинские позиции 10
В Одессе ночью сгорели автобусы и эвакуатор 16
На Донбассе из гранатомета обстреляли военных возле Водяного 10
Харьковчанин забросал квартиру гранатами и подорвался сам 33
В Польше во время задержания погиб украинец 28
Под Авдеевкой оккупанты ранили украинского военного 18
В украинском футбольном клубе – вспышка коронавируса, у некоторых по третьему разу 20
На Харьковщине в лицее отравились почти 37 студентов 15

Раненый снайпером боевиков боец 72 ОМБР имени Черных Запорожцев умер в больнице, сообщил пресс-центр штаба ООС.

«Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненого украинского защитника доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведены неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось», - сообщили в штабе.

Напомним, сегодня, 24 ноября, около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги