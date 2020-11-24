Раненый снайпером боевиков боец 72 ОМБР имени Черных Запорожцев умер в больнице, сообщил пресс-центр штаба ООС.

«Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненого украинского защитника доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведены неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось», - сообщили в штабе.

Напомним, сегодня, 24 ноября, около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.