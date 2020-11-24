Национальный университет «Киево-Могилянская академия» предлагает для студентов из Республики Беларусь, которые из-за политических преследований не могут продолжать обучение в своей стране, возможности для обучения на бакалаврских и магистерских программах.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Дополнительные возможности предлагаются: для вступления в 1-й год обучения бакалаврских и магистерских программ НаУКМА и возможность в течение 2020/21 учебного года (во время зимних и летних каникул) восстановиться для дальнейшего обучения на бакалаврских и магистерских программах НаУКМА (преимущественно от 2-го года обучения) тем белорусских студентов, которых были исключены из белорусских университетов по политическим мотивам.

«В Республике Беларусь не утихают массовые протесты, которые начались после августовских президентских выборов. Преподаватели и студенты белорусских вузов стали активными участниками акций против фальсификаций результатов выборов. Отстаивая свое право на свободу и свободное волеизъявление, они страдают от репрессий политического режима Лукашенко», - говорится в сообщении.

В разгар общественного противостояния могилянцы выразили свою поддержку белорусским активистам и представителям академического сообщества, которые страдают от политически мотивированных преследований.

«Логическим и практическим продолжением стала готовность нашего университета принять на обучение тех студентов белорусских вузов, которые страдают от политических преследований на родине и не имеют возможности завершить там обучение», - резюмировали в НаУКМА.