Министерство образования и науки не признает результаты выборов президента НаУКМА, потому что они состоялись с нарушениями, и будут объявлять повторный конкурс на должность президента Киево-Могилянской академии.

Об этом в комментарии Укринформу сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«Признать выборы, проходившие не в соответствии с процедурой, министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН находился в учреждении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы пригласили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательная урна покидала избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел эту урну или на соседней улице, или на строительной площадке. Урна была разбита, вернули ли они ту или другую - многие вопросы можно задавать. Потому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы. Более того, будет указ о проведении повторных выборов. Пусть избирает коллектив (НаУКМА — ред.), но честно, прозрачно, без нарушения процедуры, без украденных урн, без залитых краской, без поврежденных урн, без субъективного мнения отдельных членов избирательной комиссии, что избирательный процесс действительно происходил в соответствии с методическими рекомендациями. Будет процесс выборов проведен, будет избран (президент вуза — ред.) коллективом легитимно, согласно процедуре, мы подпишем контракт с кем-либо», - сказал Шкарлет.

По словам министра, сообщение о нарушении процедуры выборов, кроме сообщения наблюдателя от МОН, было и от одного из кандидатов на выборах в НаУКМА – и.о. президента НаУКМА Александры Гуменной.

В то же время на вопрос, будет ли МОН рассматривать пакет документов, которые по результатам выборов подал в МОН один из кандидатов на должность президента НаУКМА Сергей Квит, Шкарлетт отметил, что эти документы будут рассмотрены в ближайшее время.

«У нас на рассмотрение достаточно времени. Мы не ждем последнего срока, как только они поступили, мы сразу начинаем рассмотрение», - сказал он.

Министр добавил, что с Сергеем Квитом, как и с Александрой Гуменной, он не встречался, потому что не было соответствующих инициатив кандидатов.

Относительно объявления нового конкурса на должность президента НаУКМА министр отметил: «В законе есть четко установленные сроки. Согласно им, в кратчайшие сроки, которых требует законодательство, будут объявлены эти выборы. Есть минимум два месяца на подачу документов, самое малое время: на проведение агитации, время на проверку документов. После этого будут проведены выборы, в кратчайшие сроки, в соответствии с нормами действующего законодательства», - сказал Шкарлет.

Он добавил, что документы избирательной комиссии о результатах выборов были в МОН в понедельник, 31 января, и министерство их рассматривает.

«У нас есть право на определенные меры, на определенные запросы по тем вопросам, которые появляются у должностных лиц, рассматривающих эти документы», - сказал министр.

На уточняющий вопрос на основании чего было принято решение о непризнании результатов конкурса в НаУКМА, министр ответил: «На основании предыдущих документов, которые у меня есть, сегодня будет продолжаться экспертно-кадровая комиссия по прохождению… Я лично не вижу оснований для утверждения результатов этих выборов. Если экспертно-кадровая комиссия, наблюдатель от МОН убедит меня в том, что результаты выборов объективны при залитых урнах, которые были вынесены за пределы участка, повреждены, если это убедит меня, что выборы состоялись в соответствии с нормами, процедурой, то мы одобрим».

На вопрос, предоставила ли полиция соответствующую информацию министерству по поводу инцидента на выборах НаУКМА, он подчеркнул, что по состоянию на 1 февраля такого ответа МОН не получило.

«Официально – нет. Неофициально мы разговаривали», – сказал Шкарлет.

Сейчас, по его словам, исполняющим обязанности президента НаУКМА назначен Денис Азаров.

«Для того чтобы обеспечить дальнейшее беспристрастное управление учебным заведением, обеспечение непрерывности образовательного процесса, был назначен руководитель из среды Киево-Могилянской академии — декан юридического факультета господин Денис Азаров, который, как я уверен, пользуется уважением сообщества, студентов Киево-Могилянской академии», – сказал он.

Министр добавил, что за время его пребывания в должности это уже пятые выборы президента НаУКМА.

«Длительные выборы были и в КНУ, и в Запорожской политехнике. Лишь несколько вузов на всю страну не смогли избрать себе руководителя. Возможно, это говорит о демократии, возможно о несоответствии кандидатов, которые заявлялись на должность ректоров, к требованиям, которые выдвигали университетские сообщества. Киево-Могилянская академия - это лишь один из более сотни университетов, которые есть в государстве. Это единственный случай за всю историю Украины, когда выборы происходили именно так», – отметил Шкарлет.

Напомним , 30 сентября 2021 МОН объявил конкурс на замещение должности президента Национального университета «Киево-Могилянская академия». Приказом от 9 ноября 2021 МОН выборы в НаУКМА были назначены на 20 января 2022 года.

На должность президента баллотировались и.о.президента НаУКМА, кандидат экономических наук, доцент, и.о. декана факультета экономических наук Александра Гуменная и председатель НАОКВО Сергей Квит.

По итогам голосования, состоявшегося 20 января 2022 года Александра Гуменная набрала 201 голос (33.9%), Сергей Квит – 232 (39,1%).

27 января прошел второй тур выборов президента НаУКМА. В тот же день Сергей Квит сообщил, что с избирательного участка вуза неизвестные похитили одну из урн для голосования.

Впоследствии полиция Киева сообщила, что урна была найдена невредимой на одной из улиц возле НаУКМА и возвращена избирательной комиссии. По данному факту полиция приступила к уголовному производству по части 2 статьи 396 Уголовного кодекса «хулиганство».