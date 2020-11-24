После 7 декабря 2020 года станет известно, когда состоится поставка в Украину первых партий вакцин от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что до 7 декабря состоится подписание технических документов. «У нас есть глобальная инициатива COVAX, по которой мы должны получить 8 млн доз вакцин. У нас подписание технических документов до 7 декабря. После 7 декабря сможем сразу сказать, когда будут первые поставки вакцин»,- заметил министр.

Глава Минздрава добавил, что Украина также ведет переговоры с различными производителями вакцин в разных странах.

«Мы ведем переговоры с разными компаниями, на разных стадиях подписания документов со всеми ведущими компаниями, которые изготавливают и разрабатывают вакцины. Хочу подчеркнуть - в мире нет еще ни одной вакцины, которая зарегистрирована. Но со всеми компаниями – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайская компания Sinopharm, Johnson & Johnson – со всеми мы ведем переговоры и находимся на разных стадиях подписания договоров»,- сказал он.

По словам Степанова, как только договоры будут подписаны, «когда у нас появятся конкретные даты и конкретные объемы поставок от разных компаний, мы мгновенно всем сообщим».

«Наша стратегия - максимально диверсифицировать. Должны вести переговоры со всеми компаниями, которые в состоянии будут поставить вакцины на территорию Украины», - добавил министр.