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Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ингриды Шимоните на должность премьер-министра страны, сообщает «Европейская правда».

За Шимоните проголосовали 62 депутата, против - 10, а 41 воздержался. Кандидатуру поддержали консерваторы, Движение либералов и Партия свободы, которые сформировали новую коалицию.

Шимоните была министром финансов в предыдущем правительстве Национального союза, который потерял власть в 2012 году после одной из самых жестких программ строгой экономии в Европе, приведшей к обвалу ВВП примерно на 15% в 2009 году.

Ранее стало известно, что должность министра иностранных дел Литвы в новом правительстве может занять Габриэлюс Ландсбергис.

Если кандидатуру Ландсбергиса поддержат в Сейме, он заменит на посту министра иностранных дел Линаса Линкявичюса - неизменного главу МИД Литвы с конца 2012 года, который активно поддерживал Украину во время Революции достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Напомним, с 25 ноября Сейм Литвы на неделю приостановит работу из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
ForUm

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