Администрация президента Дональда Трампа сделала первый шаг для перехода в Белый дом избранному президенту Джо Байдену, предоставив ему доступ к брифингам и финансированию. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

В понедельник Управление общих служб, федеральное агентство, которое должно подписать соглашение о смене президента, заявило Байдену, что он может официально начать процесс передачи полномочий.

Администратор GSA Эмили Мерфи заявила в письме, что Байден получит доступ к ресурсам, в которых ему было отказано из-за юридических проблем, направленных на отмену его победы.

Это означает, что у команды Байдена теперь будут федеральные средства и официальный офис для осуществления его перехода до тех пор, пока он не вступит в должность 20 января. Это также открывает возможность для Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис получать регулярные брифинги по национальной безопасности, которые также получает Трамп.

Объявление GSA было сделано вскоре после того, как официальные лица Мичигана признали Байдена победителем в своем штате, что сделало юридические усилия Трампа по изменению результатов выборов еще более маловероятными.

Трамп и его советники заявили, что он будет продолжать искать законные пути, но его решение дать Мерфи добро на переход администрации Байдена указывает на то, что даже Белый дом понял, что приближается время двигаться дальше.

В то же время, советник Трампа назвал этот шаг подобным тому, как оба кандидата получали брифинги во время предвыборной кампании, и заявил, что заявление президента не является уступкой.

Трамп без предъявления доказательств заявил о широкомасштабном мошенничестве на выборах 3 ноября. Хотя он и не признал победу своего соперника-демократа в понедельник, заявление Трампа о том, что его сотрудники будут сотрудничать с Байденом, стало значительным сдвигом и было самым близким к признанию поражения.

Юридические попытки кампании Трампа отменить выборы почти полностью потерпели неудачу в ключевых штатах, и все большее число республиканских лидеров, руководителей предприятий и экспертов по национальной безопасности призывают президента начать переходный период.

Напомним, Байден уже определился с кандидатами на должность государственного секретаря и советника по вопросам национальной обороны.