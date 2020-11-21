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Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, определился с кандидатурой на пост госсекретаря. Об этом вечером в пятницу, 20 ноября, сообщило издание The Hill со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что кандидатура будет объявлена на следующей неделе.

«Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации (бывшего президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост», - говорится в материале.

Также в качестве потенциальных кандидатов на пост государственного секретаря называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого заместителя госсекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

Напомним, Байден встретился с лидерами демократов в Конгрессе США.
ForUm

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