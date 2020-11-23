Вакцины против коронавируса могут быть зарегистрированы в Европе до конца 2020 года. В компании Moderna заявили, что цена их вакцины составит от 25 до 37 долларов.

К какой вакцине больше доверия, рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире канала «Украина 24».

«Все (западные. — Ред.) вакцины примерно одинаковы, они изготавливаются на основе матричной РНК, которая несет в себе информацию. Думаю, и Moderna, и BioNTech, и Pfizer приблизительно одинакового качества», — сказал он.

Эксперт рассказал, что цена препарата ещё может измениться, но в распространении вакцины заинтересованы все страны.

«Стоимость вакцин будет определяться сначала коммерческими, а потом политическими причинами. Но есть ещё и такой момент: нужно провакцинировать почти всё население планеты, чтобы избавиться от вируса. Поэтому все страны заинтересованы в том, чтобы иммунизировались все другие страны. Если богатая страна провакцинирует всех своих граждан, это не убережёт её от распространения вируса, если в других странах он будет распространяться. Поэтому нужно думать о том, чтобы избавиться от вируса на всей планете», — сказал он.

Комиссаренко рассказал, кого нужно будет вакцинировать в первую очередь.

«Я думаю, что нужно подходить с точки зрения здравого смысла и гуманности. Те, кто больше всего сталкиваются с вирусом, — это медицинские работники и люди, которые чувствительны к инфекции. Также это люди с сопутствующими заболеваниями и люди пожилого возраста.

Перед нами стоят задачи — для начала обеспечить самой вакциной. Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем провакцинировать всю страну к концу следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации», — сказал он.

Напомним, по состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусом.