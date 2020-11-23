Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему по перемещению янтаря через государственную границу Украины с участием старшего государственного инспектора Подольской таможни Гостаможслужбы Украины и гражданина Республики Молдова. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, иностранец за 45 тыс. гривен предложил гражданину переместить янтарь через государственную границу. В частности, он заверил, что договорился с представителями таможенных органов и сам перенесет 5 кг полезных ископаемых вне таможенного и пограничного контроля, а «заказчик» сможет получить его через 15-20 минут после перемещения на территории Молдовы. По словам гражданина Молдовы, половину неправомерной выгоды он должен был передать должностному лицу за содействие в осуществлении указанных неправомерных действий.

Иностранец планировал перейти границу пешком с ребенком на руках, а янтарь поместил в детскую коляску.

20 ноября 2020 должностное лицо и иностранца задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке перемещения янтаря. Во время обысков у госинспектора было обнаружено и изъято часть неправомерной выгоды, другую часть – у гражданского лица.

Предварительная квалификация: перевозка янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами и получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 240-1 и ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.