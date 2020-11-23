Иммунитет, полученный после перенесенных простудных заболеваний, может защищать от инфицирования вирусом SARS-COV-2.

Об этом говорится в исследовании Агентства по охране общественного здоровья Англии (PHE), передает Укринформ.

Как отмечается, в июне исследователи проверили 2826 сотрудников полиции, спасательной и медицинской служб на предмет иммунитета к вирусу SARS-COV-2 и обнаружили у каждого четвертого повышенный уровень Т-клеток, которые ответственны за распознавание и уничтожение вирусов в организме.

Это означает, что эти лица имели определенный уровень защиты от инфицирования, однако почти у половины исследованных людей никогда не диагностировали COVID-19. По мнению ученых, так мог сработать перекрестный иммунитет к подобным коронавирусам - наподобие тех, которые вызывают простуду.

Более того, через четыре месяца ученые обнаружили, что ни один исследуемый, в организме которого ранее наблюдалось большое количество Т-клеток, не заболел COVID-19 за этот период.

До этого времени большинство исследований было сосредоточено на антителах. Антитела и Т-клетки работают по-разному. Так, антитела имеют целью нейтрализовать вирус до того, как он попадет в клетки организма, тогда как Т-клетки находят и уничтожают клетки, уже зараженные вирусом.

Соответственно, как прокомментировали журналистам результаты исследования ведущие специалисты PHE, полагаться только на тестирование на антитела, чтобы узнать, кто имеет иммунитет к вирусу, может быть недостаточно, и на самом деле количество людей, имеющих иммунитет к COVID-19, может быть значительно выше.

Напомним, по информации ученых из Имперского колледжа Лондона, антитела к COVID-19 могут жить всего несколько месяцев. Результаты исследования дали возможность предположить, что уровень иммунитета населения может снизиться после первой волны эпидемии.