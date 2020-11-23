Правительство США усиливает санкций в попытке остановить строительство обходного российского газопровода «Северный поток-2» и уже определило список компаний, подпадающих под ограничения из-за участия в указанном проекте.

Об этом сообщает международное информационное агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, передает УНИАН.

По информации издания, чиновник на условиях анонимности рассказал, что правительство США уже определило ряд компаний или частных лиц, которые могут попасть под санкции, если они не прекратят свои операции, связанные с трубопроводом, включая судоходство.

«Мы находимся в процессе телефонных разговоров с несколькими из этих компаний, чтобы сообщить им, что они, вероятно, занимаются деятельностью, подпадающей под санкции», - цитирует dpa слова чиновника.

При этом сообщается, что назвать конкретные компании собеседник отказался. По его словам, многие из этих компаний не знают, что могут попасть под санкции.

Также он сообщил, что отчет о компаниях, подпадающих под санкции, будет представлен в Конгресс США в течение нескольких дней или недель.

Как сообщалось, в настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

В октябре Государственный департамент США расширил санкции относительно «Северного потока-2», чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.