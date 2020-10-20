Государственный департамент США расширил санкции относительно «Северного потока-2», чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепа.

Новые меры нацелены на компании, которые будут предоставлять услуги или финансирование для судов, работающих на строительстве «Северного потока-2».

Согласно документу, ограничительные меры будут применяться и к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование «для модернизации или установки оборудования» на суда, которые могут быть заняты в проекте.

Таким образом, Госдеп расширил список структур, которые могут попасть под санкции, но это не значит, что ограничительные меры уже были применены против кого-либо.

Санкции, введенные в конце прошлого года, касались судов-трубоукладчиков для «Северного потока-2» и остановили строительство трубопровода стоимостью 10,5 млрд долларов, который предназначен для транспортировки российского газа в Германию по дну Балтийского моря.

Как сообщалось, в настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.