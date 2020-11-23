Почти 28 тысяч пациентов в настоящее время находятся на стационарном лечении от коронавирусной болезни, и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни под председательством президента Владимира Зеленского.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко также отметил, что недельная динамика заболеваемости стабилизировалась. Президент поинтересовался, улучшилась ли ситуация с ношением масок. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что было выписано 1300 штрафов за нарушение относительно ношения масок.

Было констатировано, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

«Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику», - констатировал Зеленский.

Премьер-министр сообщил: на прошлой неделе по поручению Президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

«А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей», - заявил Шмыгаль.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

По состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусом.