Переброска вода из Краснодарского края на Крымский полуостров, который остро ощущает ее дефицит, маловероятна, поскольку жители юга России сами страдают из-за засухи, считает президент «Крымской академии наук» Виктор Тарасенко.

«Мы эту тему неоднократно обсуждали, кроме того, я дважды выезжал на Кубань и консультировался со специалистами, там очень четкая позиция: «Крымчане, обращайтесь к Днепру или к Дону. Кубани (реки Кубань – ред.) нам самим с большим трудом пока еще хватает». И Тамань, и прилегающая к Краснодару часть нуждаются в пресной воде и думают на перспективу, как ее сохранить, аккумулировать», - сказал Тарасенко, передает Интерфакс.

«Если Если вести водопровод полностью - до Симферополя - получится порядка 300 км трубы. Это достаточно дорогостояще, но проект на века. Симферополь находится над уровнем моря примерно на расстоянии в 300 метров, то есть воду нужно поднять, естественно, нужны насосные станции. Нужно изучить влияние проекта на Азовское море, возможно, в результате отбора воды оно опустится на несколько миллиметров, и это может отразиться на его жителях. Проект звучит, его нужно прорабатывать», - сказал член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме РФ Роман Зыков.

Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. Графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости.

Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште. В октябре снизили давление в Белогорске, в ноябре - в Евпатории.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

До оккупации Крыма Россией в марте 2014 года около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла.