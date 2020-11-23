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Кандидат на должность мэра Львова от партии «Европейская солидарность» Олег Синютка поздравил своего соперника во втором туре, действующего мэра города Андрея Садового с победой на выборах.

«Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне, не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТГ», - написал он в Facebook.

Синютка поблагодарил  «83 тысячи львовян, которые поверили в его желания и профессиональные способности обеспечить прекращение хаотических застроек, решение транспортного коллапса, строительство новых школ и садиков, искоренение коррупции».

«И в дальнейшем буду оставаться со Львовом и его жителями. Без Львова нет Украины!» - резюмировал Синютка.

Напомним, по данным во Львове, Днипре, Черкассах и Николаеве на местных выборах побеждают действующие мэры.
ForUm

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