Верховная Рада закупает 14 автомобилей стоимостью 12,537 млн гривен, сообщил парламент в ответ на запрос Радио Свобода.

«Согласно договору купли-продажи №89 от 4 ноября 2020 автобаза должна приобрести 14 автомобилей Toyota Camry общей стоимостью 12,537 млн гривен», - рассказали в Раде.

До этого парламент девятого созыва купил три автомобиля Toyota Camry общей стоимостью 2501233 гривни и один трактор Lovol FT 504 стоимостью 597 960 гривен. Все транспортные средства купили в 2019 году.

За время восьмого созыва Верховная Рада купила 11 транспортных средств.

В 2016 году автобаза купила один трактор с погрузчиком «БОРЭКС-2271» за 557 500 гривен. В том же году за 4344150 гривен купили две машины дорожные комбинированные с поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием МДЗКЗ-11-00 и одну машину дорожную комбинированную со снегоочистительным отвалом на базе самосвала МДКЗ-14.

В 2018 году Верховная Рада восьмого созыва купила семь автомобилей Toyota Camry за 5559788 гривен.

«Все автомобили автобазы используются для автотранспортного обслуживания деятельности Верховной Рады Украины, ее аппарата, народных депутатов Украины, парламентских комитетов, депутатских фракций и групп, а также парламентских делегаций, прибывающих из-за рубежа по приглашению Верховной Рады с официальными и рабочими визитами, других протокольных мероприятий», - рассказали в парламенте.

По состоянию на 20 ноября 2020 на балансе автобазы парламента находится 187 единиц транспортных средств. Среди них - 145 легковых автомобилей, 25 автобусов и микроавтобусов и 17 грузовых, специальных автомобилей и тракторов.