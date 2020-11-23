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22 ноября в Приморское отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Одесса-Новоазовск». Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа отделения полиции и врачи. Установлено, что водитель автомобиля «Volkswagen» 1981 года не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель и двое пассажиров - представители гражданской сети «Опора» получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
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