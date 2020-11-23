Полицейские начали уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций, сообщает пресс-служба одесского облглавка.

«Основанием для этого стало препятствование гражданами движения автотранспорта, то нарушило его нормальную работу на Овидиопольской дороге», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Как сообщал ForUm, торговцы одесского промтоварного рынка «Седьмой километр» в воскресенье, 22 ноября, проводили акцию против карантина выходного дня. Предприниматели периодически перекрывают движение по трассе на Овидиополь.