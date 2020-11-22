По состоянию на 13:00 явка избирателей на втором туре местных выборов, которые в воскресенье, 22 ноября, проходят в 11 городах Украины составила 12,7%.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Там отметили, что сведения не имеют официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте.

По состоянию на 13:00 в городах, где выбирают мэра во втором туре, явка следующая:

Днепр — 13,4%

Никополь (Днепропетровская область) — 12,91%

Славянск (Донецкая область) — 18,14%

Ужгород (Закарпатская область) — 12,19%

Бердянск (Запорожская область) — 12,38%

Львов — 12,89%

Дрогобыч (Львовская область) — 11,46%

Николаев — 12,26%

Полтава — 11,15%

Ровно — 12,35%

Черкассы — 11,59%

В воскресенье, 22 ноября, в 11 городах 9 областей Украины пройдет повторное голосование на выборах городского головы.