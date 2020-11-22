По состоянию на 13:00 явка избирателей на втором туре местных выборов, которые в воскресенье, 22 ноября, проходят в 11 городах Украины составила 12,7%.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Там отметили, что сведения не имеют официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте.
Днепр — 13,4%
Никополь (Днепропетровская область) — 12,91%
Славянск (Донецкая область) — 18,14%
Ужгород (Закарпатская область) — 12,19%
Бердянск (Запорожская область) — 12,38%
Львов — 12,89%
Дрогобыч (Львовская область) — 11,46%
Николаев — 12,26%
Полтава — 11,15%
Ровно — 12,35%
Черкассы — 11,59%
В воскресенье, 22 ноября, в 11 городах 9 областей Украины пройдет повторное голосование на выборах городского головы.
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