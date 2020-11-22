также в разделеВыборы
Наблюдатели фиксируют нарушения на местных выборах 9
Наблюдатели Опоры попали в жуткое ДТП в Запорожской области 16
МВД: В «день тишины» зафиксировали 61 нарушение 10
В Полтаве члены УИК получили cообщения с призывом не идти на выборы 7
Сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов 32
Депутат от Слуги народа Максим Гузенко фальсифицирует выборы на Сумщине 41
В воскресенье украинцы будут избирать мэров 11 городов 14
За организацию скупки голосов штабом Вадима Ляха по заявлению жителя Славянска открыто дело 32
В Ужгороде перед вторым туром выборов разоблачили схему скупки голосов 8
ЦИК показала десятку партий, которые получат больше всего мандатов 26
Вилкул-старший снялся с выборов мэра Кривого Рога 22
ЦИК: Карантин выходного дня не повлияет на повторное голосование на выборах 18
15 ноября в семи городах повторно будут избирать мэра 24
СБУ предотвратила массовую фальсификацию выборов мэра Одессы 63
КИУ: Затягивание подсчета голосов имеет признаки политтехнологии 35
Скандальный экс-глава Госинвестпроекта прошел в Закарпатский облсовет 18
ЦИК сформировал новый состав двух ТИК 17
Кандидат в депутаты горсовета попался на попытке сфальсифицировать результаты выборов 24

По состоянию на 13:00 явка избирателей на втором туре местных выборов, которые в воскресенье, 22 ноября, проходят в 11 городах Украины составила 12,7%.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Там отметили, что сведения не имеют официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте.

По состоянию на 13:00 в городах, где выбирают мэра во втором туре, явка следующая:

Днепр — 13,4%

Никополь (Днепропетровская область) — 12,91%

Славянск (Донецкая область) — 18,14%

Ужгород (Закарпатская область) — 12,19%

Бердянск (Запорожская область) — 12,38%

Львов — 12,89%

Дрогобыч (Львовская область) — 11,46%

Николаев — 12,26%

Полтава — 11,15%

Ровно — 12,35%

Черкассы — 11,59%

В воскресенье, 22 ноября, в 11 городах 9 областей Украины пройдет повторное голосование на выборах городского головы. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3024 грн.
13
Теги