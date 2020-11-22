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Территориальные избирательные комиссии назначили на воскресенье, 22 ноября, повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин, где по итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос.

Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Согласно обнародованным ранее данным ЦИК, повторное голосование 22 ноября проходит на 1649 избирательных участках, в нем смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754 тысяч избирателей.

Второй тур должен был пройти в 12 городах, однако в Кривом Роге его перенесли на 6 декабря. Это связано с отказом действующего мэра и лидера первого тура Юрия Вилкула от дальнейшего участия в избирательной кампании. Городской голова сослался на ухудшение состояния здоровья. Таким образом во втором туре будут участвовать кандидаты, занявшие второе и третье место: Дмитрий Шевчик и Константин Павлов.
Кроме того, на 29 ноября назначено повторное голосование в Черновцах, где теризбирком дольше всего подводил итоги первого тура.

В это воскресенье мэра избирают в семи областных и четырех районных центрах. 

Повторно будут голосовать в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

Напомним, в городах, где мэры умерли от COVID-19, назначили новые выборы.
ForUm

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