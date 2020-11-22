Территориальные избирательные комиссии назначили на воскресенье, 22 ноября, повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин, где по итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос.
Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Согласно обнародованным ранее данным ЦИК, повторное голосование 22 ноября проходит на 1649 избирательных участках, в нем смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754 тысяч избирателей.
В это воскресенье мэра избирают в семи областных и четырех районных центрах.
Повторно будут голосовать в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.
Напомним, в городах, где мэры умерли от COVID-19, назначили новые выборы.
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