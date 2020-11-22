С начала протестов в Беларуси после президентских выборов 9 августа были задержаны 29 940 человек. Правозащитникам известно о более 500 арестов.

Об этом сообщает "Наша ніва".

Отмечается, что число неполное - общее количество задержанных может быть и больше.

«На данный момент правозащитники-весновцы знают 523 человека, которые проходят по "криминалкам" - от Сергея Тихоновского и Виктора Бабарико до журналисток Екатерины Борисевич и Екатерины Андреевой», - пишет издание.

Также сообщается, что за эту неделю были задержаны 59 человек на территории страны. Массовые протесты ожидаются в воскресенье.

Напомним, Алексиевич не намерена возвращаться в Беларусь.