Известная белорусская писательница, нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич не намерена возвращаться в Беларусь до отставки Александра Лукашенко.

Об этом она заявила в интервью Der Spiegel.

Как уточняет издание, это первое интервью Алексиевич средствам массовой информации. Она рассказала, что согласилась на беседу после того, как на Площади перемен в Минске был избит силовиками и затем скончался от побоев активист Роман Бондаренко.

Алексиевич отметила, что на Западе «не понимают, что происходит в Беларуси».

«Жестокое насилие против невиновных. Тюрьмы, переполненные людьми, единственное преступление которых — участие в демонстрациях. Систематическое унижение людей. Часто в туалетах нет воды, а камеры, предназначенные на пятерых, заполняют 35 человек, арестованные должны спать стоя, дни напролет, иногда недели. Это истории, которые я знаю только из сталинских времен», — рассказал писательница.

По ее оценке, в Беларуси идет гибридная гражданская война, в которой сторонники Лукашенко участвуют против другой половины населения. Алексиевич добавила, что мир молчит, пока «маленькая гордая страна борется с обезумевшим убийцей».

Писательница считает, что введенных Западом санкций недостаточно, поскольку Лукашенко и так запретил ключевым чиновникам выезжать из Беларуси. Она полагает, что Запад мог бы исключить страну из международной банковской системы, ввести санкции против нефтяной промышленности.

«Это имело бы тяжелые последствия для экономики. Против протестов, которые случились бы потом, Лукашенко был бы бессилен», — добавила она.

Напомним, премию Сахарова в этом году присудили белорусской оппозиции.