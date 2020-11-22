Ракета SpaceX Falcon 9, несущая океанографический спутник Sentinel-6 Michael Freilich, стартовала с космического стартового комплекса-4 на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии.
Об этом сообщает NASA.
Запуск был в 9:17 по тихоокеанскому стандартному времени (19:17 по Киевскому времени).
После запуска главный двигатель первой ступени ракеты SpaceX Falcon 9 отключается, после чего происходит отделение от второй ступени. Далее произойдет зажигание второй ступени, после чего сбросится обтекатель полезной нагрузки со спутника Sentinel-6.
Первая ступень Falcon 9 вернется через атмосферу Земли для вертикальной посадки.
Напомним, SpaceX отправила астронавтов на МКС.
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