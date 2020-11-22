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Ракета SpaceX Falcon 9, несущая океанографический спутник Sentinel-6 Michael Freilich, стартовала с космического стартового комплекса-4 на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии.

Об этом сообщает NASA.

Запуск был в 9:17 по тихоокеанскому стандартному времени (19:17 по Киевскому времени).

После запуска главный двигатель первой ступени ракеты SpaceX Falcon 9 отключается, после чего происходит отделение от второй ступени. Далее произойдет зажигание второй ступени, после чего сбросится обтекатель полезной нагрузки со спутника Sentinel-6.

Вторая ступень отключится, а затем перезапустится, чтобы спутник вышел на правильную траекторию. Примерно через минуту вторая ступень отключится, и Sentinel-6 отделится от второй ступени.

Первая ступень Falcon 9 вернется через атмосферу Земли для вертикальной посадки.

Напомним, SpaceX отправила астронавтов на МКС.
ForUm

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