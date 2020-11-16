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Компания SpaceX и космическое агентство NASA осуществили запуск ракеты Falcon 9 с первой оперативной миссией экипажа Dragon (Crew-1) на МКС.

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт SpaceX.

Запуск состоялся со стартового комплекса в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде.

Как ожидается, астронавты NASA Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и специалист миссии Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи проведут на МКС шесть месяцев.

Они будут заниматься научными исследованиями, включающими, в частности, изучение влияния космических условий на растения и на организм человека.

Crew-1 - первый из трех запланированных рейсов Dragon течение 2020-го и 2021 года.

 
ForUm

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