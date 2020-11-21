также в разделеМир
В Ереване прошел митинг с требованием отставки Пашиняна 7
Путин продлил контрсанкции против стран Запада, в том числе против Украины 13
Французские магазины магазины перенесли «черную пятницу» на неделю 8
СМИ: Байден определился с кандидатурой на должность госсекретаря 40
В Якутии семь человек умерли после отравления антисептиком 13
Российские миротворцы завершили развертывание сил в Нагорном Карабахе 6
Турция готова отправить своих военных в Азербайджан 12
Байден встретился с лидерами демократов в Конгрессе США 22
Из-за COVID-19 закроют столицу Испании 12
Трамп намерен участвовать в саммите G20 28
Алексиевич не намерена возвращаться в Беларусь 16
Азербайджан продлил карантин до конца года 19
В Финляндии решили переименовать эскимо, чтобы не обижать эскимосов 13
Маск: Первые люди на Марсе будут жить в стеклянных куполах 20
ЕС может заплатить за вакцину от коронавируса более $10 миллиардов 29
Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 9
ВОЗ призвала не использовать ремдесивир при лечении коронавируса 12
Ученые назвали четыре ранних симптома COVID-19 53

Правительство Сербии ввело новые ограничения из-за коронавируса. В частности, сокращается график работы всех развлекательных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина Сербии.

Со вторника все кафе, рестораны, клубы и торговые центры должны закрываться в 18:00. При этом жители страны обязаны носить маски в закрытых помещениях и на открытом воздухе в ситуациях, где контакты с людьми неизбежны.

Также запрещаются собрания в группах более пяти человек. Также жителей переводят на удаленную работу, чьи обязанности это позволяют.

Кроме того, ограничивается наполняемость общественного транспорта.

Вводится строгий контроль за соблюдением мер защиты, изоляции и карантина.

Новые ограничения вступают в силу 24 ноября и вводятся на 10 дней с возможностью продления.

Напомним, Азербайджан продлил карантин до конца года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
6
Теги