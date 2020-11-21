Правительство Сербии ввело новые ограничения из-за коронавируса. В частности, сокращается график работы всех развлекательных заведений.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина Сербии.
Со вторника все кафе, рестораны, клубы и торговые центры должны закрываться в 18:00. При этом жители страны обязаны носить маски в закрытых помещениях и на открытом воздухе в ситуациях, где контакты с людьми неизбежны.
Также запрещаются собрания в группах более пяти человек. Также жителей переводят на удаленную работу, чьи обязанности это позволяют.
Кроме того, ограничивается наполняемость общественного транспорта.
Вводится строгий контроль за соблюдением мер защиты, изоляции и карантина.
Новые ограничения вступают в силу 24 ноября и вводятся на 10 дней с возможностью продления.
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