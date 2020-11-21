В субботу, 21 ноября, в центре Еревана проходит оппозиционный митинг. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Армении Николы Пашиняна.
Об этом сообщает News.am.
На площади Свободы собрались несколько сотен человек.
«После отставки Никола Пашиняна парламент должен избрать премьер-министра, сформировать временное правительство национального согласия, которое решит три задачи», - заявил член Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.
По его словам, временное правительство должно пересмотреть соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, предпринять внеочередные шаги по решению всех проблем, возникших вследствие войны и организовать свободные, справедливые, на равных условиях парламентские выборы.
Напомним, Армения назвала число погибших в войне с Азербайджаном.
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