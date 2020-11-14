Судмедэкспертиза Армении подтвердила 2 317 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе. Процесс обмена телами погибших продолжается.
Об этом пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.
«На сегодняшний день наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2317 погибших военнослужащих, в том числе непознанных», - написала она.
При этом она отметила, это окончательное число погибших пока неизвестно, так как процесс обмена телами погибших между Арменией и Азербайджаном продолжается.
Напомним, накануне стороны обменялись телами погибших военнослужащих.
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