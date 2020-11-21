также в разделеПолитика
Ukraina.ru: Медведчук не допустит внешнего управления Украиной 12
Шмыгаль подтвердил подготовку жесткого карантина 15
Украина и Великобритания планируют упростить визовый режим между странами 12
ОПЗЖ: Освобождая террористов из-под стражи, власть Зеленского становится их соучастницей 29
Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы 48
Кулеба отреагировал «фейспалмом» на слова Лукашенко 15
В ОП заявили, что деньги из COVID-фонда на дороги не направляли 12
В «ЕС» заявили о готовящихся провокациях против Порошенко 22
Зеленский обратился к Венецианской комиссии из-за решений КСУ 16
Четыре страны присоединились к расширенным санкций ЕС за Керченский мост 48
Кабмин сменил главу Минэнерго 91
Лукашенко: В Киеве создали центр спецслужб США 27
Санду хочет «починить» отношения с Украиной 14
Партия Медведчука ожидает от Зеленского объективного расследования по делу о госперевороте в 2014 году 24
Апелляционный суд объяснил, почему отменил заочный арест Януковича 17
Дубинский: Каждая вторая гривня из бюджета-2021 пойдет на погашение долгов 20
Розенбаум: Война на Донбассе устраивает Украину? План Кравчука – пустышка, которая обнуляет весь мирный процесс 19
WP: США могут ввести санкции против судей КСУ 28

С начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных производств по местным выборам в Украине. Всего поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что 737 дел было открыто по фактам нарушения избирательного законодательства, а еще 417 - связаны с избирательным процессом.

Также правоохранители составили 2 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Напомним, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Второй тур выборов в семи городах прошел 15 ноября, а также назначено на 22 ноября.

Напомним, в городах, где мэры умерли от COVID-19, назначили новые выборы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
10
Теги