С начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных производств по местным выборам в Украине. Всего поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что 737 дел было открыто по фактам нарушения избирательного законодательства, а еще 417 - связаны с избирательным процессом.
Также правоохранители составили 2 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
Напомним, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Второй тур выборов в семи городах прошел 15 ноября, а также назначено на 22 ноября.
Напомним, в городах, где мэры умерли от COVID-19, назначили новые выборы.
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