С начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных производств по местным выборам в Украине. Всего поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что 737 дел было открыто по фактам нарушения избирательного законодательства, а еще 417 - связаны с избирательным процессом.

Также правоохранители составили 2 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Напомним, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Второй тур выборов в семи городах прошел 15 ноября, а также назначено на 22 ноября.

Напомним, в городах, где мэры умерли от COVID-19, назначили новые выборы.