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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что невозможно на следующий день после карантина выходного дня увидеть уменьшение количество инфицированных коронавирусом. Для этого необходимо минимум две недели при условии полного его соблюдения.

Об этом Степанов сообщил во время брифинга.

«Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня - это уже второй выходной, который он будет действовать. На прошлых выходных соблюдения карантина выходного дня было так себе... Для нас важно выполнить все правила и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня», - отметил министр.

По его словам, соблюдение всех противоэпидемических мероприятий - жизненная необходимость.

«Согласно нашим расчетам мы можем остановить и стабилизировать ситуацию, остановить распространение болезни и остановить резкий рост. Когда у нас есть карантин выходного дня и работают исключительно продуктовые магазины или аптеки», - заявил Степанов.

По его словам, украинцы должны проводить с семьей не выходя из дома.

«Таким образом мы рассчитываем на уменьшение контактов и, как следствие, уменьшение количества заболевших. Невозможно на следующий день после карантина увидеть соответствующее уменьшение болезни», - заявил глава Минздрава.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек. Это самый большой показатель с начала пандемии. За сутки умерли 215 человек.
ForUm

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