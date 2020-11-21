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Столицу Испании Мадрид закроют на въезд и выезд в декабре. Запрет будет действовать десять дней.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на власти мадридского региона.

Ограничительная мера продлится с 4 по 14 декабря и призвана "остановить распространение коронавируса в столицу Испании и из нее в течение долгих выходных 5-8 декабря".

По словам заместителя главного санитарного врача мадридского округа Антонио Сапатеро, власть хочет, "чтобы ситуация к Рождеству была как можно лучше".

В самом Мадриде также продлят ежедневный комендантский час. По новым правилам, он будет действовать с 00:00 до 6:00.

Также будут введены ограничения на массовые собрания. Можно будет собираться в группы до шести человек.

Напомним, Украина обновила список стран «красной» зоны.
ForUm

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