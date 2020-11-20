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Министерство здравоохранения обнародовало список стран «красной» и «зеленой» зон распространения COVID-19 по состоянию на 20 ноября 2020 года.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указанная информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 20 ноября этот показатель составляет 392,6 активных случаев на 100 тысяч населения.

44 страны отнесены к «красной» зоне, в частности, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия, Франция, Испания, Италия, Румыния.
ForUm

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