Министерство здравоохранения обнародовало список стран «красной» и «зеленой» зон распространения COVID-19 по состоянию на 20 ноября 2020 года.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указанная информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 20 ноября этот показатель составляет 392,6 активных случаев на 100 тысяч населения.

44 страны отнесены к «красной» зоне, в частности, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия, Франция, Испания, Италия, Румыния.