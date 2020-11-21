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Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20). Он пройдет 21 и 22 ноября в Саудовской Аравии онлайн.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации главы государства.

По данным агентства, Трамп планирует участвовать в саммите оба дня.

Речь на ней, как и на внеочередном заочном заседании "Большой двадцатки" в марте, снова пойдет о всемирном кризисе, вызванном коронавирусом.

Кризис этот еще в самом разгаре. К саммиту G20 эксперты из Эр-Рияда подсчитали, что важнейшие промышленно развитые государства, Евросоюз и страны с переходной экономикой уже выделили умопомрачительную сумму в 11 триллионов долларов на поддержку хозяйственной конъюнктуры.

Как пишет DW, тот факт, что саммит G20 будет проходить под председательством Саудовской Аравии - страны с абсолютной монархией, многим в США и Европе не по душе.

Европейский парламент даже потребовал, чтобы ни председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни глава Евросовета Шарль Мишель не появлялись на экранах видеоконференции. С точки зрения Еврокомиссии, однако, арена саммита G20 - не то место, где имеет смысл делать демонстративные жесты, выражающие отношение к порядкам, царящим в Саудовской Аравии.

Напомним, Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности, отрицавшего нарушения на выборах.
ForUm

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