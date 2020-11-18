Действующий президент США Дональд Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Криса Кребса из структуры министерства внутренних дел, после того как ведомство в своем заявлении категорически отвергло утверждения о фальсификации выборов. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает протрамповский Fox News.

В полномочиям Агентства, среди прочего, входит защита президентских выборов от хакерских атак.

В посте-сообщении об увольнении Кребса, Трамп припомнил совместное заявление этого ведомства и других, назвавшее выборы 3 ноября «самыми безопасными в истории США».

В пресс-релизе, выданном 12 ноября, Агентство и ряд других комитетов отметити, что «нет доказательств того, что любая из систем голосования удаляла или утеривала голоса, меняла голоса на другие или была скомпроментована любым иным способом».

«Хотя звучит много необоснованных утверждений и дезинформации о том, как прошли наши выборы - уверяем вас, что мы абсолютно уверены в том, что они были безопасными и честными, и призываем вас также быть увереными в этом», - говорилось в релизе.

«Последнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов-2020 было очень неточным, потому что в действительности были большие проблемы и фальсификации, включительно с голосованием умерших избирателей, с тем, что наблюдателей не допускали на места, со сбоями машин для подсчета голосов, которые меняли голоса, отданные за Трампа, в пользу Байдена, голосование с опозданием и многое другое ... Поэтому Крис Кребс уволен с должности директора Агентства», - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Twitter снова добавил к посту Дональда Трампа отметку о том, что утверждение о фальсификации выборов является спорным.

На днях Крис Кребс неоднократно отвергал утверждения Трампа и его сторонников, которые ставили под вопрос безопасность выборов и соответствие требованиям всех процедур голосования. В частности, Агентство вело и блог «контроля за сплетнями» - фактчекинговую страницу, где публиковались опровержения утверждений о фальсификациях.

По информации агентства Reuters, на днях Кребс говорил коллегам, что ожидает увольнения.

«Для меня честь делать свою работу. Мы всё сделали правильно», - отреагировал он на новость.

Как известно, действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о якобы фальсификациях на выборах, прежде всего путем голосования по почте, но не привел убедительных доказательств своих слов.

Американские суды отклонили ряд исков Трампа относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане. В дополнение, кампания Трампа вчера отказалась от большей части иска в Пенсильвании.