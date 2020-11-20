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По заказу Офиса президента Зеленского в Киеве организуются провокации, направленные против пятого президента Петра Порошенко и партии «Европейская Солидарность», заявил народный депутат Владимир Арьев.

Он с журналистами приехал в место сбора так называемых «пикетчиков» под транспортной развязкой на Лыбидской площади. Мужчины спортивного телосложения отказались объяснять цель собрания и заявили, что якобы едут «на футбол». Увидев журналистов, неизвестные разбежались в темноте.

По информации Арьева, планируется провокация возле дома Порошенко. Утром также произошло «пикетирование» у офиса партии «Европейская Солидарность», часть участников которого не смогли даже объяснить суть своих требований, отказывались от общения и прятали лица.

«Сейчас люди собираются ехать за деньги Офиса президента и устраивать акцию, по нашей информации, под домом пятого Президента Петра Порошенко. Все это напрямую связано с той акцией, которая сегодня была под домом, где расположен офис «Европейской Солидарности», - отметил Арьев.
ForUm

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