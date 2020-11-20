также в разделеМир
ЕС может заплатить за вакцину от коронавируса более $10 миллиардов
ВОЗ призвала не использовать ремдесивир при лечении коронавируса 8
Ученые назвали четыре ранних симптома COVID-19 24
Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена 15
В мире зафиксировано 57,2 миллиона случаев COVID-19 7
ВОЗ: В Европе от COVID-19 каждые 17 секунд умирает человек 9
Беларусь: Милиционер, разбивший дверь в кафе с демонстрантами, стал замглавы МВД 14
ВОЗ: Если маски будут носить 95% людей, необходимости в карантинах не будет 13
ВОЗ: На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины от COVID-19 22
КГБ Беларуси внес создателей телеграм-канала NEXTA в список террористов 9
Штат Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию Трампа 28
Великобритания запретила продажи бензиновых и дизельных авто с 2030 года 11
Датский министр подал в отставку из-за массового уничтожения норок 14
Pfizer и BionTech заявили о 95% эффективности своей вакцины от COVID-19 14
В Польше – рекорд смертей от COVID-19: 603 за сутки 24
В США разрешили использовать «домашней» COVID-тест 24
В мире за неделю коронавирус унес жизни 60 тысяч человек 10
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Нагорный Карабах 65

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали медицинскому регулятору Минздрава США (FDA) заявку для экстренной регистрации вакцины от коронавируса. Об этом сообщает DW со ссылкой на имеющееся в его распоряжении заявление. 

Pfizer и BioNTech рассчитывают, что вакцина BNT162b2 будет доступна около середины - конца декабря.

Подача заявки на регистрацию стала возможной благодаря тому, что результаты всех клинических испытаний указывают на высокую эффективность препарата.

Напомним, Американская Pfizer, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с немецкой BionTech, после получения новых данных объявила о 95% ее эффективности - вместо 90%, как сообщалось сначала. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги