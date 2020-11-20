Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали медицинскому регулятору Минздрава США (FDA) заявку для экстренной регистрации вакцины от коронавируса. Об этом сообщает DW со ссылкой на имеющееся в его распоряжении заявление.

Pfizer и BioNTech рассчитывают, что вакцина BNT162b2 будет доступна около середины - конца декабря.

Подача заявки на регистрацию стала возможной благодаря тому, что результаты всех клинических испытаний указывают на высокую эффективность препарата.

Напомним, Американская Pfizer, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с немецкой BionTech, после получения новых данных объявила о 95% ее эффективности - вместо 90%, как сообщалось сначала.