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Народный депутат Андрей Парубий получил положительный результат теста на короновирус.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни», - написал Парубий.

При этом нардеп подчеркнул, что чувствует себя хорошо, однако полностью самоизолируется.

Напомним, Парубий заявил, что его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований относительно событий Революции достоинства.
ForUm

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