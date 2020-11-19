также в разделеПолитика
В ОГП не видят перспектив в деле по «госперевороту» во время Майдана 7
В «Слуге народа» не сказали, сколько потратили на «опрос Зеленского» 9
Зеленский: Сытник останется директором НАБУ 16
Зеленский ответил на петицию о растаможке «евроблях» 16
Чаплыга: Нужно покупать российскую вакцину, о которой договорился Медведчук, а не слушать команды из посольства США 15
Партия Медведчука: Президент Зеленский несет полную ответственность за то, что Украина выступила против осуждения героизации нацизма 54
Шарий: Политические спекулянты в очередной раз вытянули «дело Стуса» и вспомнили о Медведчуке 12
Зеленский обещает увеличить вдвое количество коек для больных COVID-19 18
Гетманцев подал проект постановления о своем увольнении 21
Порошенко ответил Зеленскому: Это уже агония, Владимир Александрович 46
Ермак заявил, что находится в «Феофании» вынужденно 15
Зеленский обещает «100 штрафов» владельцу клуба «5 элемент» 130
Уманский объяснил, почему ушел из ОП 16
Партия Медведчука потребовала, чтобы США извинились перед Украиной 153
Кузьмин: Зеленский должен делегировать Медведчука на переговоры по производству вакцины от COVID-19 в Украине 19
Ставицкий: Украинцы с радостью согласились бы на российскую вакцину от COVID-19, но власть вставляет Медведчуку «палки в колеса» 18
В НАТО заявили, что короткого пути к членству в Альянсе нет 16
Прокуратура готовит подозрения членам Васильковской ТИК из-за многочисленных фальсификаций на выборах 16

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований относительно событий Революции достоинства.

Об этом он сообщил, комментируя информацию о том, что якобы ГБР открыло уголовное производство по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота, передает УНИАН.

Парубий отметил, что получил повестку.

«В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду», - сказал Парубий.

В то же время он отметил, что не помнит, чтобы в повестке были слова «государственный переворот», и добавил, что вызван на допрос в качестве свидетеля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8392 грн.
11
Теги