Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований относительно событий Революции достоинства.

Об этом он сообщил, комментируя информацию о том, что якобы ГБР открыло уголовное производство по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота, передает УНИАН.

Парубий отметил, что получил повестку.

«В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду», - сказал Парубий.

В то же время он отметил, что не помнит, чтобы в повестке были слова «государственный переворот», и добавил, что вызван на допрос в качестве свидетеля.