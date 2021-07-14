Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект №5712 о большом государственном гербе Украины. Соответствующее решение члены комитета принять на заседании 14 июля, сообщает Радио Свобода.

Результаты голосования были следующими: «за» - 17, «против» - 2, «воздержались» - 3.

«Комитет госвласти рекомендовал принять большой государственный герб. Рассмотрение - завтра», - написал в фейсбуке представитель фракции «Голос» Роман Лозинский.

28 июня, в День Конституции Украины, Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение Верховной Рады проект закона о большом Государственном гербе Украины - как неотложный для внеочередного рассмотрения. По его словам, докладывать о законопроекте во время его рассмотрения на заседании Верховной Рады будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

Большой герб, рядом с трезубцем, который называется малым гербом, предусмотренный в Конституции с момента ее принятия в 1996 году ее 20-й статье. Тогда это положение, по воспоминаниям очевидцев, появилось только как компромисс, чтобы влиятельные тогда в Верховной Раде коммунисты согласились на Тризуб в надежде когда, может быть, добавить к нему в большом гербе и желаемые для них символы.

Согласно Конституции, для принятия большого герба необходимые голоса не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 300 депутатов.

В Украине не существовало традиции иметь рядом с просто гербом, или малым гербом, еще и большой или также и средний, как было в ряде других европейских государств. И сейчас ряд специалистов (среди них сам автор проекта-победителя конкурса 2020 Алексей Кохан или председатель жюри этого конкурса, соавтор изображения Тризуба Анатолий Гречило) прямо заявляют, что большой герб Украины не нужен, и правильным шагом было бы убрать из Конституции упоминание о нем.